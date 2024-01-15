Александрова не смогла пробиться во второй круг Australian Open

Екатерина Александрова в трехчасовом матче уступила Лауре Зигемунд. В Мельбурне завершился матч 1/64 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open в женском одиночном разряде, в котором 20-я ракетка мира Екатерина Александрова встречалась с Лаурой Зигемунд.