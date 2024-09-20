Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Air
    Иначе англожиды отравят, или найдут другой изощренный еврейский способ устранения этого жида эрдогана, прикидывающего...Турция, как хазан...
  • Air
    Правильно Модест! Давно пора свернуть шею этому жидовскому ставленнику! Почему то турецкий народ помалкивает, наверно...Турция, как хазан...
  • Eduard
    Всем напоминаю,что Турция была 300 лет назад захвачена! Захватили такие как Эрдоган,что естественно преступно,о чем ...Турция, как хазан...

Когда Россия поддерживает западную игру в санкции, то это приводит к совершенно иному результату

Когда Россия поддерживает западную игру в санкции, то это приводит к совершенно иному результату

Здравствуйте, мои дорогие читатели. Ставим чаёк, вспоминаем, где припрятали пряники. Поехали к хорошим новостям.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Уже столько санкций США и коллективный запад ввели против России, что нам просто необходимо научиться использовать по полной программе те &quot;лазейки&quot;, которые эти санкции предоставляют России для осуществления своих санкций, но уже против США и коллективного запада, ослепленных своей целью ликвидации России во чтобы то ни стало...даже ценой разрушения собственной экономики. Зачем им мешать? Помогать надо...
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1 д.
Eduard
Согласен!
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22 час.
Eduard
Все их санкции вообще незаконны.И к Украине они незаконно при цепились,их территория Штаты,всё!
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22 час.

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