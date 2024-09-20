ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Уже столько санкций США и коллективный запад ввели против России, что нам просто необходимо научиться использовать по полной программе те "лазейки", которые эти санкции предоставляют России для осуществления своих санкций, но уже против США и коллективного запада, ослепленных своей целью ликвидации России во чтобы то ни стало...даже ценой разрушения собственной экономики. Зачем им мешать? Помогать надо...