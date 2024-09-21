Паразитирующая миграция стала проблемой для многих стран мира

Борьба с паразитирующей миграцией стала одной из основных задач во всем мире: так, в России предложили лишать приезжих гражданства за любые преступления, в других странах также введен ряд мер: от отказа в выплатах до закрытия границ.
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