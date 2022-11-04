Дмитрий Медведев ответил на вопросы о современной России, за что мы воюем и в чем наша сила

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в День народного единства в своем поздравлении попытался дать ответы на интересующие всех вопросы, что же представляет собой современная Россия, за что мы воюем и в чем наша сила.
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