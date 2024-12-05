Депортируемых из недружественных стран в Россию могут приравнять к беженцам

Обращение с предложением приравнять лиц, депортируемых из недружественных стран в Россию за политические взгляды, к беженцам, чтобы они имели возможность получать государственную поддержку министру труда и социального развития Антону Котякову, сообщает 5 декабря ТАСС.
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