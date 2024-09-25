Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 946 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Это копия нашей апл 671Китай скрыл затоп...
  • Василий
    Интересно, как это они собираются "перекрывать", цепями что-ли? Это же не калитка в огород. А военным путём - это буд...Эстония и Финлянд...
  • Михаил Еграшин
    Мидуэй, Хиросима, Нагасаки... Японцам что ли учений со Штатами не хватило?Япония проведет м...

Захарова указала на проблемы с правами человека в Латвии

Захарова указала на проблемы с правами человека в Латвии

Не Латвия должна «заикаться о правах человека» в других странах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление главы МИД Латвии Байбы Браже в Совете ООН по правам человека.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх