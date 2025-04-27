Самое крупное в мире китайское судно BYD Shenzhen вышло в первый рейс

В воскресенье вечером из порта Тайцан, расположенного в провинции Цзянсу, отправилось крупнейшее в мире судно-автомобилевоз под названием «BYD Shenzhen», предназначенное для транспортировки более 9 тысяч автомобилей.
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