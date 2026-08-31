Жительница СВАО написала песню о Москве ко Дню города

В сентябре, к празднованию Дня города, выходит новая песня о Москве. Её автор — жительница Северо-Восточного округа, лидер группы «Арт-кабаре СеЛяВи» Елена Харо.
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