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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Жительница СВАО написала песню о Москве ко Дню города

Жительница СВАО написала песню о Москве ко Дню города

В сентябре, к празднованию Дня города, выходит новая песня о Москве. Её автор — жительница Северо-Восточного округа, лидер группы «Арт-кабаре СеЛяВи» Елена Харо.

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