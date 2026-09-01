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Газета.ру

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В Ростовской области фермера оштрафовали на 60 тысяч за упавший на поле дрон ВСУ

В Ростовской области фермера оштрафовали на 60 тысяч за упавший на поле дрон ВСУ

В Ростовской области фермера оштрафовали на 60 тысяч рублей после того, как падение беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пшеничное поле мужчины привело к пожару.

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