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Регионы России

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Google выпустила обновление Gemini 3.8 Flash с улучшенной производительностью и безопасностью

Google выпустила обновление Gemini 3.8 Flash с улучшенной производительностью и безопасностью

Gemini 3.8 Flash демонстрирует лучшие результаты по сравнению с предыдущей версией, особенно в специализированных доменах, где модель способна выполнять многошаговые рассуждения с показателем 54,9% по тесту HLE-Verified.

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