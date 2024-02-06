Биржа Binance листит Dymension (DYM)

Ведущая биржа цифровых активов Binance объявила о включении нового альткоина Dymension (DYM). Этот шаг означает постоянные усилия Binance по диверсификации своих торговых возможностей и предоставлению пользователям доступа к прогрессивным инновациям в области блокчейна.