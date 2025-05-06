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Добрый Мир

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Секретное оружие помогло. Элита нациков ВСУ сгорела в атаках на Теткино

Секретное оружие помогло. Элита нациков ВСУ сгорела в атаках на Теткино

На границе Курской области у п. г. т. Теткино все еще идут бои. Утром боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) выдвинулись из населенного пункта Павловка на бронемашинах и инженерных машинах разграждения к нашему населенному пункту Новый Путь, однако их попытка наката провалилась.

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