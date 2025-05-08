Актера Смольянинова оштрафовали за неуплату другого штрафа

Московский суд оштрафовал актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом, внесен в список экстремистов и террористов), уехавшего из России после начала специальной военной операции за неуплату вовремя другого штрафа, об этом сообщает РИА Новости.
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