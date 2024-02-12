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Хотели войти в НАТО: как СССР и Россия планировали присоединиться к альянсу

Хотели войти в НАТО: как СССР и Россия планировали присоединиться к альянсу

Хотели войти в НАТО: как СССР и Россия планировали присоединиться к альянсу Евгения КомароваВ ходе беседы с американским журналистом Такером Карлсоном президент России Владимир Путин коснулся вопроса о возможности вступления России в НАТО в начале 2000-х.

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