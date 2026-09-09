На Камчатке зафиксировали два землетрясения магнитудой до 4,2

У восточного побережья Камчатки зарегистрировали два землетрясения магнитудой 3,7 и 4,2, которые произошли с интервалом около получаса в Тихом океане.
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