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Бензема о пропуске ЧМ: «Я никогда не сдавался, но надо уступить место тому, кто поможет команде провести отличный турнир»

Карим Бензема высказался о том, что пропустит чемпионат мира в Катаре. Ранее стало известно, что форвард «Реала» и сборной Франции не сыграет на турнире из-за травмы, полученной на тренировке.

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