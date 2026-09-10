Елена Рыбакина обеспечила статус первой ракетки мира выходом в полуфинал US Open

«Сейчас это просто цифра. Моя цель — выиграть любой турнир, в котором я участвую. Я буду выходить на поле от матча к матчу, и это потрясающее достижение.
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