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Регионы России

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Елена Рыбакина обеспечила статус первой ракетки мира выходом в полуфинал US Open

Елена Рыбакина обеспечила статус первой ракетки мира выходом в полуфинал US Open

«Сейчас это просто цифра. Моя цель — выиграть любой турнир, в котором я участвую. Я буду выходить на поле от матча к матчу, и это потрясающее достижение.

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