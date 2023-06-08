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ВС РФ уничтожили «Ланцетом» на Южно-Донецком направлении самоходку ВСУ Krab

ВС РФ уничтожили «Ланцетом» на Южно-Донецком направлении самоходку ВСУ Krab

Руководитель пресс-службы группы ВС РФ «Восток» Олег Чехов поделился информацией о том, что при помощи боевого БПЛА «Ланцет» уничтожению удалось подвергнуть созданную в Польше САУ Krab, которую нацисты Киева применяли на Южно-Донецком участке.

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