Руководитель пресс-службы группы ВС РФ «Восток» Олег Чехов поделился информацией о том, что при помощи боевого БПЛА «Ланцет» уничтожению удалось подвергнуть созданную в Польше САУ Krab, которую нацисты Киева применяли на Южно-Донецком участке.