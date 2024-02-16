Невыносимость укробытия

ВераВерная Спасибо, Александр Роджерс! И вот как это у вас так уморительно получатся писать о ваших же соплеменниках? Прекрасный пост, и хочется верить, правдивый.

Н Нина Сами так оплошались, их выбор. Кого винить, пусть локти кусают. Даже уже слов нет, заранее надоели хуже горькой редьки.