Политика как он...
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Политика как она есть

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Свежие комментарии

Невыносимость укробытия

Невыносимость укробытия

Попытаюсь объяснить вам, как (и зачем) работает укропропаганда. Некоторые не понимают, строят сложные теории, а там всё просто.

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Комментарии
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ВераВерная
Спасибо, Александр Роджерс! И вот как это у вас так уморительно получатся писать о ваших же соплеменниках? Прекрасный пост, и хочется верить, правдивый.
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10 час.
Н
Нина
Сами так оплошались, их выбор. Кого винить, пусть локти кусают. Даже уже слов нет, заранее надоели хуже горькой редьки.
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9 час.
Вера Ванидовская
Вообще, неприятный текст. Там есть нормальные люди, которые запуганы до смерти и молчат. Чтобы выжить. Не надо называть их тупым скотом. Как-то по-животному. Нам незачем опускаться.
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7 час.

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