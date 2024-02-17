Пушилин: после освобождения Авдеевки будет меньше обстрелов территории ДНР

После освобождения Авдеевки территория ДНР будет меньше подвергаться обстрелам со стороны ВСУ. Военнослужащие ВС России герои и в очередной раз это доказали, завил глава республики Денис Пушилин в видеообращении в Telegram-канале.
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