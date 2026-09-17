В Липецке попался серийный похититель кофе

28-летнего липчанина подозревают в трех кражах из сетевых магазинов – в основном он выносил кофе. Всего мужчина похитил 17 банок, ущерб превысил 10 тысяч рублей.
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