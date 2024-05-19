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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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19 мая 2024 года - Международный день памяти людей, умерших от СПИДа.

19 мая 2024 года - Международный день памяти людей, умерших от СПИДа.

Каждое третье воскресенье мая проводится Международный День памяти людей, умерших от СПИДа. И в очередной раз нам дает возможность вспомнить о людях, умерших от СПИДа, и задуматься о том, что эпидемия может коснуться каждого, искоренить стереотипы, связанные с ВИЧ-инфекцией и устранить дискриминацию в отношении людей, живущих с ВИЧ.

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