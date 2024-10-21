Капитан ФК «Сибирь» сломал челюсть одноклубнику во время драки

Капитан новосибирской «Сибири» Сергей Нарылков жестоко избил своего одноклубника Константина Попова после конфликта на тренировке, сообщаетКапитан новосибирской «Сибири» Сергей Нарылков жестоко избил своего одноклубника Константина Попова после конфликта на тренировке, сообщает NGS.
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