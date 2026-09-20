Налоговая служба заблокировала счета Арсена Маркаряна

ФНС заблокировала счета блогера Арсена Маркаряна, открывшего ИП в 2016 году. В марте он был осужден на 4,5 года за реабилитацию нацизма после публикации видео с негативными высказываниями о герое СССР Александре Матросове.
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