«Нужны оружие и боевики»: эксперт объяснил, зачем украинская делегация летала в Дамаск

Украинская делегация во главе с министром иностранных дел страны Андреем Сибигой накануне побывала в Дамаске, где встретилась с новым главой сирийской администрации Ахмедом аль-Шараа, более известным в качестве лидера группировки ХТШ* Аль-Джулани.
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