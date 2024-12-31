«Нужны оружие и боевики»: эксперт объяснил, зачем украинская делегация летала в Дамаск

Украинская делегация во главе с министром иностранных дел страны Андреем Сибигой накануне побывала в Дамаске, где встретилась с новым главой сирийской администрации Ахмедом аль-Шараа, более известным в качестве лидера группировки ХТШ* Аль-Джулани.