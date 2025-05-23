Раскрыт источник гамма-вспышек на Земле

Физики из Японии впервые зафиксировали момент рождения молнии и доказали, что именно в эти микросекунды в атмосфере возникают мощнейшие вспышки гамма-излучения — самые энергичные из всех известных форм света.
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