Tokyo Game Show 2024 станет самым масштабным в истории выставки Пока вся западная игр...

Tokyo Game Show 2024 станет самым масштабным в истории выставкиПока вся западная игровая индустрия страдает от якобы “кризисных” ситуаций, ища решения в масштабных увольнениях и закрытиях привычных игровых мероприятий вроде E3, Япония открывает новые горизонты для рынка.
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