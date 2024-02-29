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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Tokyo Game Show 2024 станет самым масштабным в истории выставки Пока вся западная игр...

Tokyo Game Show 2024 станет самым масштабным в истории выставки Пока вся западная игр...

Tokyo Game Show 2024 станет самым масштабным в истории выставкиПока вся западная игровая индустрия страдает от якобы “кризисных” ситуаций, ища решения в масштабных увольнениях и закрытиях привычных игровых мероприятий вроде E3, Япония открывает новые горизонты для рынка.

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