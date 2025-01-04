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Кулешова о неправильных автограф-картах: «Просто ошибка, на которую не стоит обращать внимания»

«Гонка чемпионов» с участием лыжников и биатлонистов проходит в Рязани 4-5 января. Лыжница Анастасия Кулешова показала автограф-карты со своей фотографией и именем, где указано, что она входит в состав сборной России по биатлону.

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