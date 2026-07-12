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Наш потерянный мир

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Фицо поприветствовал интерес ряда стран НАТО к диалогу с Россией

Фицо поприветствовал интерес ряда стран НАТО к диалогу с Россией

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поприветствовал интерес ряда стран НАТО к диалогу с Россией после саммита альянса в Анкаре.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Главное то, что ряд государств-членов НАТО проявили интерес к диалогу с Россией. Изменили позиции Болгария, Чехия! Это так и их буде больше, но нужно время которого нет, остаётся ждать выборов в других государствах. Однако Германию нужно подтолкнуть и напомнить, что штампуя БПЛА она на стороне врага воюет с Россией, а не поймёт завод уничтожить!
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