Фицо поприветствовал интерес ряда стран НАТО к диалогу с Россией

Геннадий Бережнов

Главное то, что ряд государств-членов НАТО проявили интерес к диалогу с Россией. Изменили позиции Болгария, Чехия! Это так и их буде больше, но нужно время которого нет, остаётся ждать выборов в других государствах. Однако Германию нужно подтолкнуть и напомнить, что штампуя БПЛА она на стороне врага воюет с Россией, а не поймёт завод уничтожить!