Путин: русофобская часть Запада борется с Россией, пока страна развивается

Русофобская часть коллективного Запада борется с Россией, пока страна идет вперед и развивается. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на форуме Народного фронта "Все для Победы!", передает РИА Новости.
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