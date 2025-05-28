Эксперты предупреждают о появлении фейковых сайтов для проверки результатов ЕГЭ

Мошенники начали создавать фейковые сайты для якобы проверки результатов экзаменов. Новая схема аферистов нацелена не только на школьников, но и на их родителей, которые хотят помочь своим детям, однако тоже находятся в стрессе, который снижает критическое восприятие.