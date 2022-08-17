Держдепартамент: СВПД – найкращий спосіб стримати ядерну програму Ірану США сподіваються на те, що Тегеран продемонструє серйозність своїх намірів у ході фінального етапу переговорів про відновлення участі США у СВПД Спільний всеосяжний план дій (СВПД), договір, який передбачає обмеження іранської ядерної програми в обмін на зняття санкцій, це найкращий спосіб стримати ядерні амбіції Тегерана, […] Сообщение Держдепартамент: СВПД – найкращий спосіб стримати ядерну програму Ірану появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.