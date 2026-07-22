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ДумаТВ

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Путин назвал устойчивым состояние ключевых отраслей экономики России

Путин назвал устойчивым состояние ключевых отраслей экономики России

Владимир Путин заявил, что попытки дестабилизировать российскую экономику не достигли своей цели. Несмотря на временные сложности в отдельных отраслях, экономика страны продолжает демонстрировать устойчивость и сохраняет рост.

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