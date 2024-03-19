Мужчина с арбалетом устроил охоту на людей на улицах города

Орудие потенциального убийства оказалось легко купить в интернете Британские полицейские арестовали 47-летнего мужчину после того, как два человека были ранены арбалетными стрелами в столичном районе Шордич.
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