Какие страны являются в Азии оплотом Запада? Их две. Япония и Южная Корея, и обе - ярые сторонницы поддержки Украины.
Южная Корея теперь не за Украину, а ее президент ненавидит Зеленского. На очереди - Нидерланды?
Комментарии
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Борис Леонтьев
Зеля конечно козёл и фашист и вынудил Путина начать СВО. Но не стоит забывать, что вооружённый конфликт на Донбассе, с которого собственно и началась война, за десять лет до СВО начали совершенно другие укрофашисты: Турчинов, Яценюк, Порошенко, Тимошенко и иже с ними. Надеюсь, для каждого из них, как и для Зеленского найдётся своя осина или как минимум осиновый кол.
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13 час.
Владимир Алтайцев
умный президент в ЮК, понимает,, что с Россией понимание дорогого стоит - это миллиарды прибыли от действительно качественных товаров ЮК. У меня Самсунгу уже и не помню сколько лет работает прекрасно, только аккумуляторы меняю.
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7 час.
Аркадий Цыганов
Кто первый загружается с Россией, то и будет жить в достатке.
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6 час.
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