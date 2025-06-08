Политика как он...
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Политика как она есть

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Южная Корея теперь не за Украину, а ее президент ненавидит Зеленского. На очереди - Нидерланды?

Южная Корея теперь не за Украину, а ее президент ненавидит Зеленского. На очереди - Нидерланды?

Какие страны являются в Азии оплотом Запада? Их две. Япония и Южная Корея, и обе - ярые сторонницы поддержки Украины.

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Комментарии
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Борис Леонтьев
Зеля конечно козёл и фашист и вынудил Путина начать СВО. Но не стоит забывать, что вооружённый конфликт на Донбассе, с которого собственно и началась война, за десять лет до СВО начали совершенно другие укрофашисты: Турчинов, Яценюк, Порошенко, Тимошенко и иже с ними. Надеюсь, для каждого из них, как и для Зеленского найдётся своя осина или как минимум осиновый кол.
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13 час.
Владимир Алтайцев
умный  президент  в ЮК, понимает,, что  с Россией  понимание дорогого стоит - это миллиарды  прибыли от действительно качественных товаров  ЮК. У меня  Самсунгу  уже и не помню сколько лет работает прекрасно, только аккумуляторы  меняю.
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7 час.
Аркадий Цыганов
Кто первый загружается с Россией, то и будет жить в достатке.
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