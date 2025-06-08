Борис Леонтьев

Зеля конечно козёл и фашист и вынудил Путина начать СВО. Но не стоит забывать, что вооружённый конфликт на Донбассе, с которого собственно и началась война, за десять лет до СВО начали совершенно другие укрофашисты: Турчинов, Яценюк, Порошенко, Тимошенко и иже с ними. Надеюсь, для каждого из них, как и для Зеленского найдётся своя осина или как минимум осиновый кол.