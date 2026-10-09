Белорусы взяли 7 медалей на Кубке Президента Таджикистана

Белорусские спортсмены выиграли три золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль на международном турнире «Кубок Президента Республики Таджикистан», который завершился в Душанбе.
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