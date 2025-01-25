Макс Ферстаппен рассказал, кем хочет стать после ухода из гонок

Макс Ферстаппен рассказал, кем хочет стать после ухода из гонокRed Bull Content PoolДействующий и четырехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен допустил, что после завершения карьеры гонщика займётся менеджерской деятельностью.
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