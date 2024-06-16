Кто не подписал итоговую декларацию саммита по Украине: Список стран

Ряд стран отказались подписывать итоговую декларацию конференции по Украине в Швейцарии.В числе тех, кто отказался подписывать итоговую декларацию конференции по Украине в Швейцарии, названы Армения, Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Словакия, ЮАР и ОАЭ.