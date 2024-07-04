Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 033 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lora Некрасова
    Но пересадка волос с затылка Байдену уже никак не поможет, если то, что внутри затылка отказало в работе.Произошедшее на ш...
  • Сергей Андросов
    При помощи говна и палок сделали ракету.ВСУ не смогли выс...
  • Maxim
    Сидел за столом с коррупционной генералом, неудивительно. ..Посол России в СШ...

ЗРК С-350 «Витязь» одномоментно поразил 12 ракет HIMARS

ЗРК С-350 «Витязь» одномоментно поразил 12 ракет HIMARS

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350 «Витязь» ВС РФ ликвидировал одновременно более десятка ракет реактивной системы залпового огня HIMARS в зоне СВО, об этом проинформировал командир зенитно-ракетного дивизиона Южной группировки войск с позывным Лев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх