ЗРК С-350 «Витязь» одномоментно поразил 12 ракет HIMARS

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350 «Витязь» ВС РФ ликвидировал одновременно более десятка ракет реактивной системы залпового огня HIMARS в зоне СВО, об этом проинформировал командир зенитно-ракетного дивизиона Южной группировки войск с позывным Лев.
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