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Российский сержант поверг в бегство боевиков ВСУ

Российский сержант поверг в бегство боевиков ВСУ

Минобороны России Заместитель командира взвода охраны - командир отделения сержант Вадим Маринчук сопровождал колонну с продовольствием и горюче-смазочными материалами, когда напали украинские националисты.

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