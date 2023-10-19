Российский сержант поверг в бегство боевиков ВСУ

Минобороны России Заместитель командира взвода охраны - командир отделения сержант Вадим Маринчук сопровождал колонну с продовольствием и горюче-смазочными материалами, когда напали украинские националисты.
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