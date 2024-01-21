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Таксист-мигрант домогался 15-летней дочери радиоведущей из Благовещенска

Таксист-мигрант домогался 15-летней дочери радиоведущей из Благовещенска

Женщина рассказала, что автомобилист вёл себя с девочкой фривольно и делал недвусмысленные намёки.Известная радиоведущая из Благовещенска рассказала, как обычная поездка на такси обернулась для её 15-летней дочери незабываемым опытом ухаживаний со стороны водителя-мигранта.

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