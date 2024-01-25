Управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» стал генеральным AGR Automotive Group

Алексей Карыцев в этом году дважды появлялся в информационном пространстве. Во-первых, в качестве основного спикера на конференции Ассоциации европейских бизнесменов (АЕБ), судя по титрам, он является представителем Hyundai Motor CIS, а сегодня является генеральным директором AGR Automotive Group, бывшего Volkswagen в Калуге завод и предприятие в Ленинградской области, когда-то принадлежавшее Hyundai.
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