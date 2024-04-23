В России почти на треть вырос спрос на ремонт смартфонов. По итогам апреля

В нынешнем месяце спрос на ремонт смартфонов в целом вырос на 26-30% по сравнению с прошлым годом, а на девайсы китайских вендоров — более чем вдвоеКак сообщает «Коммерсантъ», на сайтах объявлений и в сервисах ремонта электроники отмечают выросший спрос на услуги ремонта смартфонов — в апреле количество обращений по ремонту телефонов на «Авито» выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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