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РФ предложила правку в американский проект резолюции ГА ООН по Украине

РФ предложила правку в американский проект резолюции ГА ООН по Украине

Россия внесла поправку в проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН (ГА ООН), подготовленный США. Ранее американские дипломаты отказались быть соавтором проекта антироссийской резолюции и предложили свой вариант, в субботу, 22 февраля, РИА Новости.

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