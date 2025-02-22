РФ предложила правку в американский проект резолюции ГА ООН по Украине

Россия внесла поправку в проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН (ГА ООН), подготовленный США. Ранее американские дипломаты отказались быть соавтором проекта антироссийской резолюции и предложили свой вариант, в субботу, 22 февраля, РИА Новости.
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