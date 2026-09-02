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Право вето в ЕС, компьютерные игры в школе и лечение рака

Право вето в ЕС, компьютерные игры в школе и лечение рака

- 11 стран ЕС призвали отменить право вето по вопросам внешней политики; - Въезд в Казахстан пока будет бесплатным, но потребуется электронное разрешение - с 1 ноября иностранцы должны будут оформлять разрешение на въезд за 72 часа до поездки; - Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава поддержал идею включить в школьную программу компьютерные игры Counter-Strike и Dota на уровне факультатива; - За 2025 год родители в РФ перевели детям 253 млн рублей за школьные успехи; - Научный руководитель НИЦЭМ имени Н.

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