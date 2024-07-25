На прошлой неделе сотрудники УНК УМВД России по Оренбургской области провели профилактические беседы с отдыхающими детского оздоровительного лагеря «Зарница», направленные на предупреждение распространения наркомании среди молодежи, пресечение фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, а также повышение уровня осведомленности о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за хранение и участие в их незаконном обороте.