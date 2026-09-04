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Царьград

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hh.ru назвал Татарстан лидером по трудоустройству в 2026 году

hh.ru назвал Татарстан лидером по трудоустройству в 2026 году

По итогам первого полугодия 2026 года, Татария, Башкортостан и Амурская область признаны наиболее перспективными регионами России для трудоустройства.

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