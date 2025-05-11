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Вооружённых похитителей человека ищут правоохранители в Ингушетии

Вооружённых похитителей человека ищут правоохранители в Ингушетии

Похищение человека расследуют в Ингушетии. Обложка © СУ СК по Республике Ингушетия В городе Магас Республики Ингушетия несколько человек, вооружённых огнестрельным оружием, напали на мужчину и похитили его прямо на улице.

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