Головинские вести
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Головинские вести

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Учителей школы в Головинском отметили за профессионализм и вклад в развитие образования

Торжественным моментом педсовета в школе № 1583 имени К. А. Керимова в Головинском районе стала церемония награждения педагогов.

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