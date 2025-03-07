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Маск готов через две недели вернуть домой застрявших на МКС астронавтов

Маск готов через две недели вернуть домой застрявших на МКС астронавтов

Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск готов уже через две недели вернуть на Землю астронавтов NASA Барри Юджина Уилмора и Суниту Уильямс, которые "застряли" на Международной космической станции (МКС).

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